400 Brugse zitbanken krijgen nieuw verflaagje groen: “We kiezen voor iets mattere tint” Bart Huysentruyt

13 april 2020

12u30 11 Brugge De zwanenhals of griffioenkop: de zitbanken waar alle Bruggelingen zo vertrouwd mee zijn, krijgen vanaf dinsdag een welverdiende opknapbeurt. Ze worden in een nieuwe groene kleur geverfd, iets matter dan we gewoon zijn. “Zo passen ze nog beter in het straatbeeld”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

De laatste volledige schilderbeurt van alle zitbanken dateert uit de periode 2012-2014. Traditioneel worden de banken altijd geschilderd in het dennengroen. “Bij de opstart van dit project werd de groene kleur onder de loep genomen”, zegt schepen Mercedes Van Volcem (Open Vld). “We deden negen testen om de goede kleur te vinden. We blijven bij groen, maar dan wel een eerdere matte tint. Dit valt beter te combineren in zowel het centrum als in onze parken.”

400 banken

De stad Brugge beschikt over maar liefst 400 banken, 1.600 planken en 800 gietijzeren bankenvoeren. “Dit vergt dus een goede planning. Gebruik makend van de rustige straten momenteel in de binnenstad hebben we beslist om aan de slag gaan op de Burg, Markt, Dijver, Vesten en de stadsparken”, zegt Mercedes Van Volcem.

Als je de komende dagen zitbanken afgesloten ziet met linten, weet dan dat dit deel uitmaakt van de schilderwerken Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem

De stad krijgt voor deze taak ondersteuning van externe partner SOBO vzw, de sociale werkplaats in Brugge. “SOBO is begin april gestart met het schilderen van nieuwe planken in hun atelier”, aldus Van Volcem. “Deze nieuwe planken zullen enkele versleten exemplaren vervangen. De beoordeling in welke staat een zitbank verkeert, gebeurt meestal na het afspuiten. In de meeste gevallen valt dit goed mee en worden ze ter plaatse geschilderd.”

Nu dinsdag gaan de schilderwerken van start. “Als je de komende dagen in het straatbeeld zitbanken afgesloten ziet met linten, weet dan dat dit deel uitmaakt van de schilderwerken. Tegelijk krijgen de komende weken de voetpaden in de winkelstraten een schrobbeurt. Het gaat om een primeur, want nooit eerder was dat mogelijk. We testen drie weken een machine uit Duitsland”, laat Van Volcem weten.