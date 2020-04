40 personeelsleden van treinbouwer Bombardier hervatten het werk in Brugge: “Er heerste wat ongerustheid, maar gezondheid staat voorop” Bart Huysentruyt

14 april 2020

15u43 0 Brugge Trein- en trambouwer Bombardier in Brugge heeft dinsdag geleidelijk het werk hervat, onder bijzonder strikte veiligheidsvoorschriften. 40 van de 420 personeelsleden kunnen er terug aan het werk, zij het dan in een volledig heringerichte fabriek. “De gezondheid staat voorop", zegt directeur Peter Boels.

Bijna een maand nadat het bedrijf was stilgevallen door de corona-maatregelen, heeft Bombardier in Brugge de werkzaamheden hervat. “We kunnen het ons en onze klanten niet permitteren om nog veel langer het werk niet herop te starten”, zegt algemeen directeur Peter Boels. “Sinds het stopzetten van onze industriële activiteiten in de site van Brugge op 16 maart zijn er teams aangesteld om een sterk gezondheidsprogramma voor herstart van industriële activiteiten voor te bereiden. Het plan is uitgewerkt en verder verbeterd in nauwe samenwerking met onze syndicale partners en de bedrijfsarts. De gezondheid van onze medewerkers staat daarbij voorop. De werkplaats werd heringericht en onze werknemers krijgen beschermingsmaterialen. Alle voorwaarden zijn vandaag vervuld om geleidelijk de industriële activiteiten te hervatten en bepaalde onderhoudsactiviteiten uit te voeren voor onze klanten.”

Handgels en maskers

Het gaat onder meer om orders van de NMBS, waarvoor treinen onderhouden moeten worden. Ook De Lijn laat haar trams door Bombardier in Brugge nakijken. In Bombardier in Brugge werken normaal zo'n 420 mensen. Enkelen konden de voorbije weken van thuis uit werken, maar de meeste werknemers moesten technisch werkloos thuis blijven. “Het zijn mensen die aan de afwerking van treinstellen werken, die terug aan het werk zijn”, zegt Peter Boels. “Ze zijn hier enigszins zenuwachtig toegekomen, maar lijken me gerustgesteld. Ik kreeg zonet een mailtje van een productieverantwoordelijke die zegt dat alles goed loopt, zij het dan op een iets trager tempo dan anders. Dat is perfect normaal.” Bij hun aankomst kregen de werknemers een uitgebreide uitleg over de strikte sanitaire maatregelen die ingevoerd zijn. Dat gaat van ontsmettende hangels tot maskers. “De technische dienst heeft gezorgd voor een grondige reiniging van onze installaties, ateliers en burelen”, gaat Boels verder. “Zij hebben ook gezorgd voor de herinrichting van de fabrieksingang, burelen, refters, vergaderzalen en sanitair.”

Zeker twee weken zo

De komende dagen zullen de werknemers geleidelijk aan wennen aan de nieuwe manier van werken. De bezetting van veertig man blijft twee weken aanhouden. Daarna hoopt het bedrijf weer stilaan iedereen aan het werk te zetten, afhankelijk van de corona-maatregelen in ons land.