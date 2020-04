4.000 bakjes troost en 10 kilogram chocolade voor personeel van AZ Sint-Jan Bart Huysentruyt

10 april 2020

16u08 16 Brugge Aan de leveranciersingang van AZ Sint-Jan heeft Bruggeling Benny Poppe een cadeau afgegeven voor het personeel van het ziekenhuis.

De gerespecteerd kok van Duc De Bourgogne en butler gaf er 25 kilogram koffie en 10 kilogram chocolade af. De koffie van Auguste Escoffier is goed voor 4.000 bakjes troost. “Ik wilde absoluut iéts doen”, zegt hij. “Auguste Escoffier is dit jaar precies 85 jaar gestorven. Hij was dé grote Franse kok, begaan met de mensen in nood. Daarom speel ik vandaag eens voor butler voor de helden van vandaag.”