38 Brugse cafés blijven na middernacht toch open Mathias Mariën

14 maart 2020

13u52 97 Brugge De Brugse politie heeft vrijdagnacht maar liefst 38 cafébazen op de vingers getikt die ook na middernacht gewoon open bleven. “Na een aanmaning bleven drie cafés nog steeds open. Bij hen werd een proces-verbaal opgesteld”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

Dat de verplichte sluiting niet zonder gemor zou verlopen, was op voorhand al duidelijk. Toch werd vanuit de stad Brugge opgeroepen om het verbod na te leven. Tal van cafébazen zagen de ernst van de situatie echter niet in en organiseerden ‘lockdownfeestjes’.

“Een zeer slecht idee. Het zijn net die grote bijeenkomsten die we willen vermijden”, reageerden virologen. In Brugge ging de politie vrijdagnacht dan ook op pad om te checken of de horecazaken na middernacht zeker gesloten zouden zijn. Dat bleek echter niet het geval. “Er waren nog 38 cafés geopend na 24 uur”, bevestigt de burgemeester. De politie gaf hen nog één kans en het merendeel besloot ook effectief te sluiten. “Drie cafés bleven echter open, waardoor we proces-verbaal moesten opstellen”, aldus De fauw. Het parket zal nu moeten beslissen welk gevolg er aan het proces-verbaal wordt gegeven.