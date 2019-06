37 maanden cel voor man die twee voormalige stiefdochters intimideerde om seks te hebben Siebe De Voogt

17 juni 2019

14u29 6 Brugge Een 45-jarige Zeebruggeling heeft 37 maanden cel gekregen voor het aanzetten tot ontucht en de belaging van twee van z’n voormalige stiefdochters. S.D. stuurde de slachtoffers op een intimiderende manier berichten, waarin hij hen probeerde te overtuigen om seks te hebben.

Het onderzoek naar S.D. (45) uit Zeebrugge ging in het voorjaar van 2018 van start, toen één van zijn voormalige stiefdochters naar de politie stapte. D. had ooit een relatie gehad met haar moeder, die intussen overleden was. Het meisje, toen net 18 geworden, zat met vragen over het verleden en ging bij S.D. op zoek naar antwoorden. De man maakte vrijwel meteen misbruik van de situatie. Hij intimideerde de jonge vrouw en stuurde haar na hun eerste ontmoeting een foto met een pak geld. “Ik ben een contactpersoon voor jonge vrouwen die via de telefoon seksuele dingen doen met mannen”, klonk z’n bericht. D. bleef het slachtoffer zaken vertellen over haar moeder, maar stuurde tussendoor ook geregeld berichten over zijn seksuele fantasieën. Het ging zelfs zo ver dat de man haar geld bood voor seks of naaktfoto’s van zichzelf doorstuurde.

Tijdens het onderzoek kwam uit dat ook een tweede meisje slachtoffer werd van S.D. Ook haar moeder had ooit een relatie gehad met de man, die geen onbekende is voor het gerecht. In 2015 kreeg hij al eens 1 jaar cel voor opzettelijke slagen en weerspannigheid. In het zedendossier legde de Brugse rechtbank hem maandagmorgen een effectieve celstraf van 37 maanden op. Aan de burgerlijke partijen moet D. in totaal bijna 3.000 euro schadevergoeding betalen.