36 cruiseschepen minder in 2020: “Tijdelijk fenomeen” Bart Huysentruyt

27 augustus 2019

21u30 0 Brugge Zeebrugge ontvangt in 2020 liefst 36 cruiseschepen minder dan dit jaar. “Er is een tijdelijke wijziging van enkele routes", verklaart schepen van Toerisme Philip Pierins (sp.a).

In Zeebrugge is nog maar recent de nieuwe ABC-toren, ofwel de cruiseterminal geopend. Die moet meer comfort bieden aan de cruisetoeristen die er in- en afstappen. Maar die zullen volgend jaar met een pak minder zijn. Liefst 36 schepen komen in 2020 niet langs Zeebrugge. Dit jaar waren er nog meer dan 150. “Het is een tijdelijk fenomeen”, zegt Pierins. “Een aantal maatschappijen kiest voor andere routes in 2020 en doet Zeebrugge niet aan. Het is geen ramp. We zien dat de routes in 2021 alweer méér in Zeebrugge zullen stoppen. Het zal dus niet lang duren vooraleer de situatie zich herpakt. De cruiseterminal staat er niet zomaar. We willen uiteraard dat de schepen blijven kiezen voor Zeebrugge.”