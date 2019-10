35 mensen dreigen job te verliezen bij Dana Belgium: personeel legt werk neer Mathias Mariën

16 oktober 2019

10u29 0 Brugge Bij Dana Belgium in Brugge is woensdagochtend in alle vroegte een 24-urenstaking uitgebroken. Tegen 2020 dreigen 35 mensen hun job te verliezen.

Het is niet de eerste keer dat er sociale onrust is bij het bedrijf dat gespecialiseerd is in aandrijfsystemen voor zwaar rollend materieel. Gisterenavond besliste de ondernemingsraad dat er tegen 2020 22 machines moeten verdwijnen, waardoor 35 mensen hun job dreigen te verliezen. Het gaat in de eerste plaats om tijdelijke contracten, maar de vakbonden vrezen ook dat mensen met een vast contract hun job kunnen verliezen. Er is deze ochtend dan ook niemand aan het werk gegaan.