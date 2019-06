35 jaar schapen scheren in Zeven Torentjes Bart Huysentruyt

06 juni 2019

10u56 0 Brugge De kinderboerderij De Zeven Torentjes in Assebroek viert de 35ste verjaardag van het schapenscheren. In 1984 werden de schapen van de stedelijke kinderboerderij er voor het eerst op een opendeurdag voor het publiek geschoren.

“Bij die gelegenheid trommelden wij voor het eerst vrijwilligers op om hun kunnen te tonen”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld), die het schaapscheerfeest donderdag op gang schoot. “We verwachten doorheen de dag een paar honderd leerlingen die de sfeer van het werken met wol komen opsnuiven. Wol is een natuurproduct bij uitstek. We vinden het belangrijk dat jongeren, die vandaag hun kledij in alle mogelijke synthetische stoffen voorgeschoteld krijgen, met eigen ogen en handen kunnen zien en ervaren dat er iets zo eenvoudigs en aangenaams bestaat als wol.”