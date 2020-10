320 Brugse handelaars kunnen gratis kerstboom bestellen bij de stad: “Nóg meer sfeer dan anders” Bart Huysentruyt

02 oktober 2020

14u29 1 Brugge De stad Brugge geeft de handelaars in de poortstraten de kans om een gratis kerstboom te bestellen. Als iedere handelaar er één aanvraagt, dan heeft Brugge er in één keer 320 bij. Met ook extra exemplaren op de Burg en aan het station zal Brugge minstens 600 kerstbomen tellen.

De handelaars kunnen intekenen op een gratis kerstboom, zodat hun poortstraat gezellig wordt. “Versierde kerstbomen maken de poortstraten gezellig", zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Daarom investeren we dit jaar met de gratis kerstbomen in extra sfeer. De handelaar moet wel zelf voor lichtjes en versiering instaan. We zullen in de loop van december ook een prijs uitreiken voor de mooiste kerstboom in de poortstraat.”

Wandelweg

Het enige wat de handelaars hoeven te doen, is een aanvraag indienen voor 19 oktober via www.brugge.be/kerstbomenwinkelspoortstraten. De kerstbomen worden afhankelijk van de straat tussen 16 en 19 november bezorgd door de stadsdiensten. Het is wel belangrijk dat er minimaal een meter doorgang gegarandeerd wordt na het plaatsen van de boom. “Als elke handelaar intekent, dan realiseren we een leuke wandelweg van de Ezelpoort naar Markt, van de Smedenpoort naar ‘t Zand, van de Gentpoort naar het centrum van de Kruispoort naar de Markt”, vult burgemeester Dirk De fauw (CD&V) aan. “Ook het eerste stuk van de Katelijnestraat komt in aanmerking, aangezien de straat open is tot aan de Arsenaalstraat.”

Kerstbosjes

Er komen ook twee ‘kerstbosjes’ dit jaar: op de Burg en aan het station. De grote boom op de Burg wordt vergezeld door dertig kerstbomen in kokers. Ook aan het station zal dat zo zijn. In totaal komen er al zeker minstens 600 kerstbomen op het grondgebied van Brugge.