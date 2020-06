32 leerlingen van Brugse basisschool in quarantaine nadat leerling positief test voor coronavirus Bart Huysentruyt

14 juni 2020

09u15 37 Brugge 32 leerlingen van het vierde leerjaar van basisschool Sint-Lodewijkscollege in Sint-Andries bij Brugge moeten verplicht twee weken in quarantaine. Eén van de leerlingen testte positief op het coronavirus. Het is al het tweede geval in een Brugse school op enkele dagen tijd.

Eerder deze week testte al een leerling van het eerste leerjaar van basisschool Sint-Lodewijkscollege in Christus-Koning positief op Covid-19. Zijn 27 medeleerlingen en leerkracht moesten meteen verplicht twee weken in quarantaine. Zaterdag gebeurde hetzelfde bij een leerling van de basisschool Sint-Lodewijkscollege langs de Gistelsesteenweg in Sint-Andries. “Het is pech dat het om een school van dezelfde scholengemeenschap gaat”, zegt directeur ad interim Stefaan Vanroose. “Er is geen link tussen beide gevallen.”

De conclusie is wel dezelfde: ook deze klas moet verplicht twee weken thuis blijven. Het gaat in totaal om 32 leerlingen. Aan hun ouders werd gevraagd om hen nauwlettend in de gaten te houden en tweemaal per dag hun koorts te nemen. Ook één leerkracht zal verplicht thuis blijven. De leerlingen zullen de komende twee weken thuis les krijgen. Ze zullen op donderdag 25 juni normaal terug naar school mogen komen. “De ouders reageerden begripvol. We hopen iedereen nog net voor het einde van het schooljaar gezond en wel terug te zien.”