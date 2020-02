32-jarige Ier blijft maand langer in de cel op verdenking van mensensmokkel Mathias Mariën

25 februari 2020

18u39 0 Brugge Een 32-jarige Ier blijft een maand langer in de cel voor vermoedelijke mensensmokkel van 17 Albanezen.

Op 18 oktober 2019 werd in Zeebrugge een Ierse vrachtwagenchauffeur onderschept met in zijn trailer 17 Albanezen, die op deze manier de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk probeerden te maken.

Omdat er op dat ogenblik onvoldoende aanwijzingen waren dat de 32-jarige Ier betrokken was bij feiten van mensensmokkel, werd hij na zijn verhoor in vrijheid gesteld. Het onderzoek naar de feiten werd echter verdergezet door de scheepvaartpolitie van Zeebrugge en het team mensensmokkel van de Federale Gerechtelijke Politie. Uit dit onderzoek konden na verloop van tijd wel degelijk aanwijzingen gevonden worden dat de vrachtwagenchauffeur betrokken was bij de mensensmokkel van de betreffende Albanezen.

De onderzoeksrechter te Brugge vaardigde hierbij een Europees aanhoudingsmandaat uit, en de Ier werd aangehouden in Frankrijk. Eind januari werd hij aan België uitgeleverd en werd hij opgehaald door de team mensensmokkel van de Federale Gerechtelijke Politie. Na de voorleiding voor de onderzoeksrechter werd hij naar een Belgische gevangenis overgebracht. De Brugse raadkamer besloot dinsdagochtend om zijn aanhouding met een maand te verlengen.