32 chefs zijn klaar voor ‘laatste’ KooKeet: “In 2020 wordt het nog specialer” Bart Huysentruyt

18 september 2019

11u17 0 Brugge In Brugge maken 32 topchefs zich klaar voor KooKeet, het gastronomisch festival tijdens het laatste weekend van september op het Stationsplein. Het is de negende en meteen laatste editie in de huidige vorm. “We moeten durven vernieuwen”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V), die belooft dat het in 2020 nog beter wordt.

Thomas Puype en Dries Cracco van restaurant Franco Belge en Jan Supply van Goesepitte43 blinken in hun vel. Zij zijn de nieuwkomers op KooKeet 2019. Met de Nederlandse sterrenchef Jannis Brevet van restaurant Inter Scaldes is er ook opnieuw een gastchef. “Dit is een heel mooi evenement. Ik heb niet getwijfeld om deel te nemen”, zegt Brevet. “Het is een eer om in een rijtje met Peter Goossens, Jeroen Meus en Piet Huysentruyt te komen.”

KooKeet staat al negen jaar garant voor topgastronomie op een beperkte oppervlakte. Dit keer zijn er negen Michelinsterren te bewonderen op het evenement aan het Brugse Stationsplein. Vorig jaar waren er net geen 100.000 bezoekers. “We zijn ooit gestart op de Markt met 50.000 mensen", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Dat was toen eigenlijk al onverhoopt. Het is alleen maar beter geworden, later op ‘t Zand en op het Stationsplein. Bruggelingen, bezoekers en toeristen hebben sinds 2015 op het Stationsplein 435.000 gerechten verorberd en 230 vaten Brugse Zot uitgedronken.”

De succesformule was destijds een idee van chefs Geert Van Hecke, Patrick Devos, Filip Claeys en Dominique Persoone. Het werd bijna meteen gekopieerd in andere steden, waar de culinaire festivals sindsdien ook vele bezoekers charmeren. Maar er komt een beetje sleet op de formule, klinkt het. Het zijn vooral de chefs die het bij de volgende editie graag anders aanpakken. KooKeet vergt immers veel voorbereiding, tussen de drukke serviezen door. En ook het engagement tijdens de driedaagse zelf valt niet te onderschatten. “Over de editie 2020 kunnen we nog niet veel verklappen”, zegt De fauw. “Maar de naam willen we wel behouden. KooKeet is een sterk merk. Maar aan de formule sleutelen we wel. We moeten durven vernieuwen, maar ik geloof dat het volgend jaar nog beter wordt.”

Vorig jaar kwam de déclic er: toen was er iets minder volk dan de jaren voordien, mogelijk door de drukke evenementenkalender van de Bruggelingen. De chefs ondervonden dat er toch wat gerechtjes bleven liggen. “Niettemin hebben we er ongelooflijk veel zin in", zeggen de nieuwkomers van restaurant Franco Belge. “Het is een visitekaartje voor je zaak en een ideaal moment om mensen te doen kennismaken met je keuken.”

Nieuw dit jaar is de samenwerking met radiostation Villa Bota. De jonge deejays komen elke avond vanaf 18 uur plaatjes draaien op het plein. Overdag speelt de playlist van de chefs. KooKeet vindt plaats op zaterdag 28, zondag 29 en maandag 30 september, telkens van 11 tot 21 uur.