300 stadsmedewerkers verdelen 105.000 mondmaskers in enveloppen: “Tegen woensdagavond in elke brievenbus” Bart Huysentruyt

19 mei 2020

10u03 4 Brugge In sportzaal Tempelhof in Brugge hebben 300 medewerkers van de stad de voorbije uren 105.000 mondmaskers verdeeld in enveloppen. Die moeten tegen woensdagavond allemaal in Brugse brievenbussen vallen. “Het was een race tegen de klok”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

Maandag 17 uur: de mondmaskers, besteld bij een Nederlandse firma, komen na een douane-oponthoud aan in sporthal Tempelhof. Daar staan op dat moment al zo’n honderd personeelsleden van de stad te wachten om de maskers te verdelen in pakketjes per gezin. Elke Bruggeling, ouder dan 12 jaar, krijgt immers een wit mondmasker van de stad cadeau.

De enveloppen zijn voorgedrukt, met telkens ook het aantal er netjes opgeschreven. De dienst burgerlijke stand bereidde die enorme taak voor. “Het is een enorm logistiek werk, waarmee we ook heel snel klaar willen zijn, want Bruggelingen moeten absoluut deze week hun mondmasker van de stad ontvangen”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V), die maandag zelf drie uur de handen uit de mouwen stak. “Om 22 uur ben ik vertrokken, maar de medewerkers hebben nog gewerkt tot één uur ‘s nachts. Chapeau voor hun werk.”

Koffiefilter

In de enveloppen steekt een A4'tje met instructies over hoe je het masker correct gebruikt en onderhoudt en in welke situaties het gebruik is aangewezen. Elke Bruggeling krijgt een stoffen exemplaar, zonder filter. “Maar als filter kan je ook gewoon keukenpapier of een koffiefilter gebruiken”, zegt schepen van Personeel Martine Matthys (CD&V). “We verwachten dat ook de hogere overheid nog inspanningen zal doen om filters te voorzien.”

Negen verdeelpunten

Op dinsdag, rond de klok van 9 uur, waren alle mondmaskers in de juiste enveloppen gestopt. Daarna vertrokken zo’n 170 medewerkers van de stad te voet, met de fiets of met de auto richting de wijken om de enveloppen ook in de juiste brievenbussen te deponeren. Die klus moet tegen woensdagavond geklaard zijn. “Voor de bedeling werken we vanuit negen verdeelpunten verspreid over de verschillende deelgemeenten", zegt Matthys. “Onze medewerkers zijn goed gebrieft over hun taak. Het is met enthousiasme dat ze dit werk op zich nemen. Niemand is hiertoe verplicht. We lanceerden de oproep intern en honderden medewerkers gaven spontaan hun naam op. In totaal zijn ze met meer dan 300.”

Nieuwe inwoners

De mondmaskers voor kinderen tussen 6 en 12 jaar zullen via de scholen verdeeld worden. Mogelijk ontvangen pas verhuisde Bruggelingen nog geen exemplaar. Zij kunnen zich na woensdag wenden tot het Huis van de Bruggeling, waar ze een mondmasker kunnen krijgen. De stad voorziet ook een mondmasker voor iedereen die tot eind juni van een andere gemeente naar Brugge verhuist.