300 losse stoelen voor Brugse parken: “We gaan ervan uit dat ze niet gestolen worden” Bart Huysentruyt

22 mei 2019

13u07 14 Brugge Tegen de officiële start van de zomer staan er in vijf Brugse parken in totaal zo'n 300 losse, olijfgroene stoelen. Ze moeten de stad extra sfeer en een gastvrijer imago bezorgen.

Brugge investeert 22.000 euro in 300 metalen stoelen met leuning voor vijf parken: Sebrechts, Graaf Visart, Astrid- en Albertpark en Hof Campers. Daar komen telkens vijftig stoelen. Dat zorgt nog voor een reserve van vijftig stoelen, voor als er eens eentje in de reien belandt of erger, als er eentje gestolen zou worden. “Daar gaan we niet van uit, want dit is een positieve ingreep in onze stad", zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld), die het idee in Parijs opdeed. “Daar zie je zo'n losse stoelen overal opduiken en overal zijn ze bezet door mensen die er even verpozen of genieten van het landschap. Ik denk dat ze ook in Brugge veel gebruikt zullen worden."

Eerder al haalde Brugge inspiratie in Amsterdam voor het bebloemen van de bruggen. “Als het mooi is, dan kan je zo'n ideeën zeker ook in Brugge toepassen. We willen hiermee een sfeer van gastvrijheid scheppen. Het zijn ook rustmomenten in je stad", zegt Van Volcem. Als de stoelen een succes zijn, kunnen er later nog meer bijkomen in andere parken of zelfs langs de vesten.