30-jarige kledingzaak Parallax is nu volwaardige Boss-winkel Bart Huysentruyt

29 mei 2020

10u57 0 Brugge In de Zuidzandstraat in Brugge is Boss by Parallax geopend. De vroegere winkel van Parallax is volledig omgevormd tot een volwaardige Hugo Boss-winkel.

Enkele nieuwe handelszaken openden recent hun deuren in Brugge: Atelier Twee (interieurspullen en handtassen) in de Langestraat, Les Coquettes (een kapsalon met winkel en koffiebar) in de Predikherenstraat, Woody (slaapkleding) in de Noordzandstraat en Komono (zonnebrillen en horloges) in de Steenstraat.

En de bestaande zaak Boss by Parallax in de Zuidzandstraat is recent volledig vernieuwd. “Brugge heeft alle troeven als shoppingstad. Je kan hier flaneren in het mooiste stukje van Europa”, stelt Filiep Himpe van Boss by Parallax. De zaak vierde recent z’n dertigste verjaardag. “We brengen met de nieuwe winkel een duidelijk imago naar de consument waarbij kwaliteit, service, vertrouwen en ook digitalisering voorop staan”, zegt Filiep.

“Het stemt ons bijzonder tevreden dat startende ondernemers, Belgische merken en ook gevestigde waarden bewust kiezen om in Brugge te investeren”, zegt schepen van Economie Pablo Annys (sp.a). We hebben met ons retailplan duidelijke keuzes gemaakt om Brugge nog beter op de kaart te zetten als vooruitstrevende en vernieuwende shoppingstad. Dit is alvast een heel mooie stap in de goeie richting.”