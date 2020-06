30 graden, maar in Brugge sneeuwt het Bart Huysentruyt

26 juni 2020

08u01 0 Brugge Bizar beeld afgelopen nacht in Brugge, waar de zon werd ingeruild voor...sneeuw. Op het gezellige Walplein vonden opnames plaats voor de langspeelfilm Familie Claus.

Het was een tijdje geleden, maar de Brugse binnenstad was opnieuw het decor voor filmopnames. Op de site van het Arentshof, met ook het feeërieke Bonifaciusbrugje, op het Walplein en in de Vlamingstraat vonden opnames plaats voor de langspeelfilm Familie Claus. Dat is een kerstfilm met onder meer Jan Decleir en Stefaan Degand in mooie rollen. De film moet in het najaar van 2020 al in de bioscopen te zien zijn. De opnames vinden dan wel in de zomer plaats maar dat weerhoudt er de makers niet van om een winterse setting te creëren.

Met kunstsneeuw en kerstversiering werd een echte winterse kerstsfeer opgeroepen. En dat deed toch even de wenkbrauwen fronsen, zo tijdens de eerste echte hittegolf van het jaar.