3.500 Bruggelingen kwamen naar ‘Buurt aan de beurt’: “En het stopt hier niet” Bart Huysentruyt

06 maart 2020

15u13 0 Brugge De 24 infoavonden in het kader van ‘Buurt aan de beurt’ tussen half maart en begin juli 2019 hebben 3.500 Bruggelingen bereikt. Per avond kwamen 145 mensen luisteren.

Het stadsbestuur van Brugge deelt die cijfers mee in een nieuwe folder. “De buurtbewoners deelden veel bezorgdheden mee”, vertelt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Met deze info werd aan de slag gegaan. Vragen en suggesties zijn besproken, er werd bekeken op welke manier deze aangepakt kon worden en wat haalbaar was om op korte en lange termijn uit te voeren. De samenvatting hiervan resulteert in dertien verschillende ‘buurt aan de beurt’-folders die vanaf half maart gelanceerd worden. Elke Bruggeling krijgt in zijn of haar brievenbus de folder van zijn of haar deelgemeente.”

En het stopt daar niet bij, zegt De fauw: “We blijven initiatieven opzetten om naar de Brugse buurten te komen, onder meer met gesprekscafés. Ook in elke editie van het Stadsmagazine belichten we één van onze mooie buurten.” Vanaf maandag 16 maart vallen de folders in de Brugse bussen. De folders van alle deelgemeentes zijn ook digitaal te raadplegen op www.brugge.be.buurtaandebeurt.