290 Bruggelingen vroegen gratis boom aan Mathias Mariën

10 oktober 2020

18u40 2 Brugge Bijna driehonderd Bruggelingen hebben een gratis boom aangevraagd om voor hun deur te planten in het kader van de Bijna driehonderd Bruggelingen hebben een gratis boom aangevraagd om voor hun deur te planten in het kader van de ik-wil-een-boomactie.

Bruggelingen kunnen tegenwoordig een gratis boom aanvragen voor in hun voortuin of het openbaar domein. Bedoeling is om straten of plaatsen waar weinig tot geen plaats is voor bomen, toch te vergroenen. Het initiatief kwam er onder impuls van schepen Mercedes Van Volcem (Open VLD). 290 mensen vroegen een boom aan. Alle bomen die werden aangevraagd voor 1 oktober, worden de komende weken geplant. De actie loopt wel gewoon door. Wie dat wil kan een boom aanvragen via ikwileenboom@brugge.be.