28 leerlingen van Sint-Leo Hemelsdaele in quarantaine na positieve coronatest in twee klassen Mathias Mariën

09 september 2020

17u16 0 Brugge In Sint-Leo Hemelsdaele in het centrum van Brugge hebben twee leerlingen positief getest op het coronavirus. Daardoor zitten momenteel 28 leerlingen thuis in quarantaine. Het gaat om een volledige klas uit het eerste middelbaar en een groep uit het zesde middelbaar. “Iedereen wordt nu getest. In de tussentijd schakelen ze over op afstandsonderwijs”, zegt directeur Pascal Craeye.

Dinsdag raakte al bekend dat 24 leerlingen van het Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartinstituut in Sint-Andries in quarantaine zitten na een positieve test van een leerling. Nu blijkt dat ook in Sint-Leo Hemelsdaele 28 leerlingen al enkele dagen thuiszitten. “Een jongetje uit het eerste middelbaar meldde zich afgelopen vrijdag ziek en testte in het weekend positief”, bevestigt de directeur. “Ook een meisje in het zesde middelbaar legde een positieve test af.” Omdat bij die laatste groep beter kon ingeschat worden met wie de tiener echt contact had, moest slechts een deel van die klas in quarantaine.

Thuisonderwijs

“We schakelen nu over op thuisonderwijs”, zegt Pascal Craeye. “Voorlopig gaat dat goed. Voor de leerlingen die thuis zijn, voelt dit zeker niet als vakantie. Ze willen zelfs graag liever terug naar school. De positieve tests zijn wel het bewijs dat we ons aan de regels moeten blijven houden. En dat gebeurt ook. Iedereen is zich bewust van de situatie."