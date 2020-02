250 jaar oude Sint-Janshuismolen krijgt nieuw likje verf én windvaan wordt hersteld Bart Huysentruyt

04 februari 2020

13u17 0 Brugge De Sint-Janshuismolen langs de Kruisvest in Brugge, gebouwd in 1770, krijgt een stevige opknapbeurt. Eén van de kenmerkende molens op de Vesten behield zijn oorspronkelijke stek en maalt nog altijd graan.

“Naar aanleiding van een inspectie van Monumentenwacht kwamen een aantal knelpunten aan het licht die om een grondige onderhoudsbeurt vragen”, zegt schepen van Patrimoniumbeheer Minou Esquenet (CD&V). “Uit de inspectie kwam onder meer aan het licht dat er roestvorming is opgetreden op de roeden, vooral tegen de askop. Er is weinig structurele schade, maar de roeden moeten gereinigd en opnieuw geschilderd worden. Naast het houtwerk wordt al het smeedwerk grondig nagezien en hersteld. Ook de houten vloer op de steenzolder, de borstwering van het terras tot zelfs de windvaan toe zullen worden hersteld. Ook de wieken zullen terug trots kunnen draaien, want er worden vier nieuw molenzeilen geplaatst.”

De werken starten binnenkort en zullen zeker beëindigd zijn tegen het weekend van 30 en 31 mei. Dan zijn er verschillende feestelijkheden gepland voor de 250ste verjaardag van de Sint-Janshuismolen. De kosten voor deze onderhoudswerkzaamheden worden geraamd op 76.520 euro.