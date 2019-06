24.000 euro boete voor aannemer die z’n werknemers opsloot “omdat ze niet zouden weglopen” Siebe De Voogt

12 juni 2019

12u57 22 Brugge Een aannemer uit Gent heeft in de Brugse rechtbank 24.000 euro boete gekregen, waarvan de helft met uitstel, voor zwartwerk en het tewerkstellen van illegalen. Bij een controle ontdekte de inspectie dat D.T. vier arbeiders had opgesloten. “Omdat ze niet zouden weglopen”, verklaarde hij zelf.

Inspecteurs van de dienst Toezicht op Sociale Wetten en de RVA wilden op 29 maart vorig jaar een werf controleren langs de Spinolarei in Brugge. “Ze hoorden machines en klopten aan, want de bel deed het niet”, vertelde de arbeidsauditeur. “Door de gleuf van de brievenbus zagen ze een arbeider tegels leggen en ook een stukadoor was er aan het werk. Toen ze vroegen om de deur te openen, kregen ze te horen dat die op slot was.” De zaakvoerder, een man van Russische origine, kwam pas drie kwartier later ter plaatse. Op dat moment was ook de politie al opgeroepen. “De beklaagde sloot de deur naar eigen zeggen om te voorkomen dat zijn arbeiders zouden weglopen. De werknemers bleken in het zwart te werken en bovendien waren er twee illegaal in het land.” D.T. hing zes maanden cel boven het hoofd, maar de rechter beperkte zijn straf woensdagmorgen tot een geldboete van 24.000 euro, waarvan hij de helft effectief moet betalen.