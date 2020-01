23 transmigranten per toeval aangetroffen in koelwagen in Zeebrugge: “Moeten er eerst doden vallen voor er iets verandert?” Mathias Mariën

23 januari 2020

14u31 94 Brugge In de haven van Zeebrugge zijn donderdagvoormiddag 23 transmigranten gevonden in een koelwagen. Dat bevestigt de federale politie. “Niemand van de gevonden personen is in levensgevaar”, zegt een woordvoerster. West-Vlaams gouverneur Carl Deacluwé ijvert voor extra maatregelen. “Moeten er eerst doden vallen? We zijn op enkele dagen tijd twee keer door het oog van de naald gekropen. Er moeten veranderingen komen”, zegt Decaluwé.

De 23 transmigranten zijn aangetroffen bij het overladen in de transportzone van het havengebied in een gesloten container waar de temperatuur niet hoger klom dan twee graden. Het gaat om Eritreeërs en Soedanezen, onder wie drie vrouwen. Er zijn geen kinderen bij en niemand van de gevonden personen is in levensgevaar. Volgens de federale politie probeerden de transmigranten via de koelwagen in Groot-Brittanië te geraken. Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem (CD&V) zei donderdagnamiddag in het federaal parlement dat de politie het traject van de koelwagen heeft kunnen achterhalen. De 23 slachtoffers zouden op het grondgebied van Borgworm zijn ingestapt in een Hongaarse koelwagen met bestemming Groot-Brittannië.

Extra controles

West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé is naar eigen zeggen ‘pissig’ nadat hij het nieuws vernam. “Eerst hadden we De Panne, nu Zeebrugge. We zijn tweemaal door het oog van de naald gekropen”, aldus Decaluwé. De 23 transmigranten in de koelcontainer werden per toeval ontdekt toen een deel van de lading moest overgeladen worden. “Wat als dat niet moest gebeuren? Dan waren die mensen gewoon richting Groot-Brittannië vertrokken en waarschijnlijk gestorven. Zo kan het niet verder”, zegt de gouverneur. Hij pleit dan ook voor verscherpte controles en maatregelen. “In de UK slagen ze erin om alle koelcontainers te controleren voor vertrek. Waarom kan dat bij ons niet? Moeten we wachten tot er doden vallen? Met het antwoord dat er onvoldoende werkkrachten zijn, neem ik niet langer genoegen”, besluit Carl Decaluwé. “Extra manschappen in de haven zijn meer dan ooit nodig.”