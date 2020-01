23 transmigranten aangetroffen in koelwagen in haven van Zeebrugge Mathias Mariën

23 januari 2020

14u31

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Brugge In de haven van Zeebrugge zijn donderdagvoormiddag 23 transmigranten gevonden in een koelwagen. Dat bevestigt de federale politie. Niemand van de gevonden personen is in levensgevaar.

De 23 transmigranten zijn aangetroffen bij het overladen. Het gaat om Eritreeërs en Soedanezen, onder wie drie vrouwen. Er zijn geen kinderen bij en niemand van de gevonden personen is in levensgevaar. Volgens de federale politie probeerden de transmigranten via de koelwagen in Groot-Brittanië te geraken.