20 leerlingen Ter Groene Poorte in quarantaine na twee positieve tests Bart Huysentruyt

24 september 2020

16u42 0 Brugge Een volledige klas met twintig leerlingen van de Brugse hotelschool Ter Groene Poorte moet in quarantaine, nadat er twee positieve coronatests zijn vastgesteld.

In het internaat heeft een opvoeder woensdag positief getest. De besmetting gebeurde buiten de schoolmuren. Daarna werden meteen drie opvoeders en zeven leerlingen in quarantaine gezet voor de komende veertien dagen. “Eén van de leerlingen is inmiddels ook positief bevonden”, legt woordvoerder Daan Vanslambrouck uit. “Daarop is besloten alle ouders van de klas te verwittigen om hun kinderen af te halen. Zij blijven nu in quarantaine.”