2.737 Brugse zelfstandigen vragen hinderpremie aan Bart Huysentruyt

30 april 2020

08u37 11 Brugge In Brugge hebben al 2.737 zelfstandigen hun hinderpremie bij de Vlaamse overheid aangevraagd. 2.292 onder hen hebben hun premie inmiddels al ontvangen.

Omwille van de coronamaatregelen worden sommige bedrijven verplicht de deuren te sluiten. Om hen financieel te ondersteunen, werd de hinderpremie in het leven geroepen. “Velen moesten de deuren volledig sluiten en hebben recht op 4.000 euro hinderpremie en een vervangingsinkomen”, vertelt Vlaams Volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Zelfstandigen die open mochten blijven maar zwaar omzetverlies lijden, krijgen een compensatiepremie van 3.000 euro.”

Ondernemers hebben nog tot uiterlijk 5 mei de tijd om hun aanvraag in te dienen bij het Agentschap Innoveren en Innoveren (VLAIO). De cijfers voor de andere gemeenten in onze regio sommen we hier op: Blankenberge (505), Beernem (302), Damme (314), De Haan (361), Jabbeke (317), Knokke-Heist (1.260), Oostkamp (502), Torhout (407), Zedelgem (454) en Zuienkerke (65).