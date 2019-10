18-jarige stapt met mes politiekantoor binnen nadat z’n gsm in beslag genomen werd Siebe De Voogt

01 oktober 2019

14u30 5 Brugge Een amper 18-jarige jongeman uit Oostende is kort voor de zomer het politiekantoor in Brugge binnengestapt met een mes in z’n hand. G..N. was kwaad omdat z’n gsm in het kader van een lopend onderzoek in beslag was genomen.

De piepjonge Oostendenaar moest zich dinsdagmorgen voor de correctionele rechtbank in Brugge verantwoorden voor bedreigingen aan het adres van de politie. De gsm van G.N. (18) werd dit voorjaar in beslag genomen in het kader van een lopend onderzoek naar een diefstal. Volgens het parket belde de politie de man op 27 mei op om hem het slechte nieuws te melden, waarop hij compleet door het lint ging. “Hij bedreigde de inspecteur aan de telefoon en zou naar het kantoor komen om de politie een lesje te leren”, stelde de procureur. G.N. voerde z’n dreigement ook effectief uit en stapte diezelfde dag nog het politiegebouw binnen met een mes in z’n handen. “Beklaagde zette zich neer in de zetels aan het onthaal en legde het mes uit z’n handen. Toen twee inspecteurs hem aanspraken, ging hij weg zonder verder problemen te maken.”

In z’n verhoor verklaarde G.N. dat hij het mes meegenomen had om de politie een lesje te leren. Een aanslag plegen wilde hij naar eigen zeggen niet doen. “Daarvoor ben ik te zachtaardig”, klonk het. Het parket vorderde voor de man een voorwaardelijke celstraf. Zijn advocaat Yen Buytaert drong bij de rechter aan op een werkstraf. “Mijn cliënt heeft volgens zijn psycholoog een bijzonder rechtvaardigheidsgevoel en vond het niet terecht dat zijn gsm werd afgenomen. Hij heeft spijt, maar heeft in het politiekantoor zelf niemand bedreigd.” Uitspraak op 5 november.