172 bewoners van Sint-Augustinus getest: slechts één bijkomende bewoner positief Bart Huysentruyt

17 april 2020

14u16 0 Brugge De voorbije dagen zijn alle 172 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Augustinus in Torhout getest op Covid-19. Er is één bijkomende bewoner positief getest.

Deze bewoner verblijft ondertussen op de cohorte-afdeling in het woonzorgcentrum. De familie van de betrokken bewoner is hiervan ingelicht. Tot nu toe zijn dus dertien besmettingen vastgesteld in Sint-Augustinus, Elf bewoners verblijven in de cohorte-afdeling, één in het ziekenhuis en één is overleden. Het zou gaan om een negentiger. De bewoners van de afdelingen op het gelijkvloers en eerste verdieping zijn allemaal negatief getest. “Het is een kwetsbaar tussentijds succes, we houden onder deze extreme omstandigheden vol en blijven er met alle medewerkers voluit voor gaan”, zegt OCMW-voorzitter Joost Cuvelier (CD&V). Het personeel wordt volgende week getest.