17 vluchtelingen gevat in Zeebrugge Mathias Mariën

15 februari 2020

07u20 2 Brugge Bij een controleactie in Zeebrugge zijn woensdagavond zeventien vluchtelingen aangehouden.

De scheepvaartpolitie hield een actie tegen illegalen in en rond het havengebied. Er werden zeventien vluchtelingen aangehouden, waarvan er één het bevel tot gevangenneming kreeg. Eén vluchteling werd naar een opvangcentrum overgebracht. De anderen kregen een bevel het grondgebied te verlaten. “Zulke acties worden geregeld georganiseerd en we zullen dit in de toekomst ook blijven doen”, zegt de politie.