17-jarige fietser zwaargewond na aanrijding met bestelwagen Mathias Mariën

03 oktober 2019

19u36 3 Brugge Een 17-jarige jongen is donderdagmiddag zwaargewond geraakt nadat hij werd gegrepen door een bestelwagen langs de Koning Albert I-laan.

De tiener wou ter hoogte van het tankstation de baan oversteken, toen de bestelwagen hem aanreed. De fietser belandde tegen de voorruit en raakte ernstig gewond. Hij kreeg ter plaatse de eerste zorgen en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Van levensgevaar is geen sprake. De bestuurder van de bestelwagen legde een negatieve ademtest af en was zelf onder de indruk van de aanrijding. De schade aan het voertuig is aanzienlijk.