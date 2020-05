16 Brugse bruggen krijgen weer bloemen: “We hangen er dubbel zoveel” Bart Huysentruyt

20 mei 2020

12u55 0 Brugge Na een geslaagde lente en zomer van 2019 krijgen de bebloemde bruggen een vervolg. Stadsmedewerkers zijn volop in de weer om 16 Brugse bruggen van kleur te voorzien.

“Vanaf vandaag zal Brugge opnieuw nog wat fleuriger ogen. In vergelijking met de 150 bloembakken van vorig jaar komen er maar liefst 110 extra bloembakken bij”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Ze zullen geplaatst worden op maar liefst 16 Brugse bruggen, waarvan drie nieuwe locaties: Smedenvest, Boeverievest en Minnewaterbrug.” De eerste tien bloembakken hangen vandaag aan de Carmersbrug in de Langerei.

Meer dan 6.000 planten

“In onze eigen serres hebben de stadsmedewerkers in het voorjaar hard gewerkt aan de samenstelling van maar liefst 260 prachtige bloembakken”, zegt Van Volcem. “In de bloembakken zullen vier verschillende plantencombinaties te zien zijn, variërende van witte combinaties, tot roze-blauw, blauw-grijs-oranje tot geel-blauw-grijs. Alles samen is dit goed voor maar liefst 6.260 planten.” De stad investeert ongeveer 52.000 euro, verdeeld over een periode van twee jaar. Het onderhoud gebeurt door eigen medewerkers met ondersteuning van de sociale economie bij het geven van water.