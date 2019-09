151 West-Vlaamse chefs promoten ‘Het Lekkere Westen’ Bart Huysentruyt

19 september 2019

14u45 2 Brugge Liefst 151 West-Vlaamse restauranthouders nemen deel aan ‘Het Lekkere Westen’, een project dat al zes jaar het lekkers uit de provincie bundelt.

Het provinciebedrijf Westtoer is de voortrekker. “De 151 West-Vlaamse chefs zijn toeristische ambassadeurs die graag hun toeristische tips prijsgeven in een brochure en op de website", zegt Sabien Lahaye-Battheu, voorzitter van Westtoer. “West-Vlaanderen is meer dan ooit een gastronomische topprovincie. Het Lekkere Westen brengt de culinaire troeven samen die de vier regio’s en Brugge te bieden hebben. Grote en kleine adressen presenteren een unieke streekgastronomie.” In de brochure staan alle topadressen, van De Jonkman in Brugge met twee Michelinsterren tot De Oesterput in Blankenberge of Den Os en Den Ezel in Jabbeke.

Met 21 sterrenrestaurants, 190 restaurants met GaultMillau-notering en tientallen originele adressen vertelt West-Vlaanderen een bijzonder culinair verhaal. De 151 chefs uit Brugge, het Brugse Ommeland, de Kust, de Leiestreek en de Westhoek zijn geselecteerd door Westtoer en Horeca West-Vlaanderen. Op www.hetlekkerewesten.be en in een kleurrijk magazine delen ze hun favoriete adressen en toeristische plekjes uit de streek. Op die manier inspireert de actie ook potentiële toeristen om Brugge, het Brugse Ommeland, de Kust, de Leiestreek en de Westhoek te ontdekken.