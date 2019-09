150 Brugse leerlingen van koksschool ziek, zeker 5 hebben salmonella-besmetting Bart Huysentruyt

09 september 2019

18u22 57 Brugge Er is een salmonella-besmetting uitgebroken binnen de muren van hotel- en toerismeschool Spermalie in Brugge.

De besmetting dateert van vorige vrijdag, maar komt nu pas aan de oppervlakte. Zo’n honderdvijftig leerlingen en een handvol leerkrachten is ziek. Een aantal onder hen is overgebracht naar het ziekenhuis.

“We kregen vrijdag opvallend meer meldingen van buikpijn, buikloop en overgeven bij een aantal leerlingen", klinkt het in een mededeling van de directei. “We hadden gehoord dat er buikgriep in omloop was, maar namen uit voorzorg meteen contact op met het voedselagentschap FAVV, onze bedrijfsarts en onze schoolarts van het CLB. Het FAVV, dat de voedselveiligheid en -hygiëne controleert, heeft vrijdagmiddag controles uitgevoerd in onze bistro en monsters meegenomen. Nadien werd door onze poetsploeg grondig gereinigd en gedesinfecteerd.”

Tijdens het weekend volgde de directie de situatie op de voet, staat er te lezen. “Er was continu overleg, zowel op zaterdag als op zondag met de verschillende artsen. Ook de ouders werden in het weekend meerdere keren geïnformeerd over de stand van zaken via Smartschool. Jammer genoeg konden we hen niet meteen de precieze oorzaak van de besmetting meedelen.”

Maandagmorgen waren een 150-tal leerlingen en personeelsleden van de school ziek. “Met de aanwezige twee derde van de leerlingen startten we met een algemene briefing over de stand van zaken”, aldus de directie. “Opnieuw werden uit voorzorg alle acht keukens gereinigd en gedesinfecteerd. Naast de gebruikelijke zeep, werd ook een antibacteriële handgel gebruikt. Daarna werden de lessen zoals gewoonlijk aangevat.”

Ondertussen zijn al vijf bevestigde gevallen van salmonellose. “Over hoe die mensen besmet raakten en wat de mogelijke rol is van een bepaalde maaltijd of voedsel, is er nog geen zekerheid. We wensen de zieke leerlingen en personeelsleden een spoedig herstel en zullen opnieuw communiceren van zodra we meer info hebben over de oorzaak van deze besmetting.”

In de school zitten zo'n vierhonderd leerlingen.