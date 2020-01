15 transmigranten aangetroffen bij actie in Zeebrugge: “Sfeer lijkt grimmiger te worden” Mathias Mariën

15 januari 2020

10u54 0 Brugge Dinsdagavond hebben de politiediensten opnieuw een bestuurlijke actie uitgevoerd rond de haven van Zeebrugge. In totaal werden 15 transmigranten aangetroffen. “De sfeer lijkt ook opnieuw grimmiger te worden: er zijn reeds meldingen binnengekomen dat personen die de haven proberen binnen te dringen, agressiever zijn”, zegt procureur Frank Demeester.

Een deel van de 15 transmigranten werden aangetroffen op de kusttram, op weg naar Zeebrugge. De anderen bevonden zich reeds in de omgeving van de haven. Zij kwamen naar eigen zeggen voornamelijk uit Algerije en Libië. De afgelopen tijd wordt vastgesteld dat groepjes personen zich meer frequent beginnen te verzamelen rond de haven, om vervolgens tijdens de avond en nacht de haven van Zeebrugge binnen te dringen om trailers te kunnen betreden. Zo proberen zij naar het Verenigd Koninkrijk te geraken. “Waar in december een zestal personen werden gedagvaard voor binnendringen in de haven, zijn er in de eerste helft van januari 2020 door de onderzoeksrechter te Brugge reeds zes personen gerechtelijk aangehouden”, zegt procureur Frank Demeester. “Vier van hen werden eind vorige week aangehouden, en twee anderen werden gisteren naar de gevangenis overgebracht. Telkenmale gaat het hierbij om mensen die beweren Algerijn te zijn. Sommigen onder hen probeerden nog te hechtenis te ontwijken door voor te houden dat zij minderjarig waren, doch een botscan wees uit dat zij evenzeer meerderjarig waren.”