15 maanden cel voor mensensmokkelaar die buurt rond Stella Mariskerk domineerde Siebe De Voogt

07 oktober 2020

13u01 0 Brugge Een 32-jarige Iraniër heeft in de Brugse rechtbank 15 maanden cel gekregen voor mensensmokkel. De man maakte deel uit van een bende die transmigranten ronselde rond de Stella Maris-kerk in Zeebrugge. Hij werd aan de galg gepraat door twee kompanen, die 4 jaar geleden al celstraffen tot 5 jaar kregen.

In de haven van Zeebrugge werden op 12 april 2016 tien vluchtelingen aangetroffen. Drie van hen zaten al in een trailer. De speurders kregen al snel drie Iraanse mensensmokkelaars in het vizier. Ze bleken vooral actief in de buurt van de Stella Maris-kerk en voerden volgens een slachtoffer een waar schrikbewind. “Ik moest 5.000 euro betalen om naar Engeland gesmokkeld te worden”, getuigde een vluchteling op het proces in oktober 2016. “Die som had ik niet, waarop mij de toegang tot de voedselbedeling in de kerk werd ontzegd. Ik mocht de kerk niet meer binnen en moest dus buiten slapen.”

104 foto’s

De drie beklaagden kregen uiteindelijk celstraffen tot 5 jaar opgelegd. Ze hadden het klaarblijkelijk lastig met hun zware veroordeling en konden het niet verkroppen dat één van hun kompanen nog vrij rondliep. Ze praatten in de gevangenis Taher K. (32) aan de galg. Volgens de smokkelaars stond de Iraniër zelfs nog boven hen in de hiërarchie. “De mannen haalden de beklaagde uit 104 foto’s die we hen voorlegden, net als een andere transmigrant die in de gevangenis zat voor het binnendringen van de haven”, stelde procureur Frank Demeester.

Taher K. werd in het Verenigd Koninkrijk opgepakt en werd daar door Belgische speurders ondervraagd. Na z’n verhoor werd hij op borg vrijgelaten. De man kwam vorige maand niet opdagen voor z’n proces. Hij kreeg bij verstek 15 maanden cel: een lichtere straf omdat speurders er niet in slaagden om hem aan concrete smokkels te linken.