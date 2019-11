14 mensen opgepakt bij controle rond havengebied Zeebrugge: “Onderzoeken of er organisatie actief is” Mathias Mariën

15 november 2019

17u04 0 Brugge Donderdagavond werd, ingevolge een samenwerking tussen de scheepvaartpolitie en de Lokale Politiezone Brugge opnieuw een actie verricht in de wijde omgeving van de haven van Zeebrugge. In totaal werden 14 personen bestuurlijk gearresteerd. Het gaat over mensen uit Algerije, Marokko, Tunesië en Libië.

“Verscheidene van deze mensen kwamen met de tram naar Zeebrugge afgereisd, allicht om in de loop van de nacht in de haven te proberen te geraken", zegt het Brugs parket. Omdat één van de personen een bus traangas bij zich had, werd ook proces-verbaal opgesteld voor het bezit van een verboden wapen. “De mensen werden ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken en alle gerechtelijke elementen werden door de lokale politie van Brugge verzameld teneinde na te gaan of er een organisatie actief is die deze mensen, die gedurende de dag allicht in andere steden en gemeenten in de kustregio verblijven, naar de haven van Zeebrugge loodst”, besluit het parket.