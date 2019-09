125 zwemmers tijdens eerste Urban Swim in Langerei Bart Huysentruyt

09 september 2019

09 september 2019

Brugge Ondanks de barre weersomstandigheden kwamen 125 enthousiaste zwemmers aan de start van de eerste editie van de Brugse Urban Swim.

Met dit laagdrempelig event wilde organisators Langerei Zwemmers samen met de stad Brugge meer mensen warm maken voor openwaterzwemmen in de eigen stad. Deelnemers konden kiezen uit diverse afstanden doorheen de binnenstad en zwommen zo op plaatsen waar dit anders niet toegelaten is. Vooral de passages langs de Vismarkt en Jan Van Eyckplein werden gesmaakt door zowel de zwemmers als de tientallen kijkers op de vele brugjes langs het parcours.

“Gezien de positieve reacties van de deelnemers hopen we hier volgend jaar een vervolg aan te kunnen breien”, zegt Bruno Chinitor van Langerei Zwemmers. “Al moeten we misschien kijken voor een datum die iets vroeger valt in het jaar. Zo kunnen deelnemers die de smaak van openwaterzwemmen te pakken krijgen eventueel doorstromen naar onze club of een andere openwaterzwemvereniging."

Met ondertussen 315 leden blijven de Langerei Zwemmers ijveren voor meer openwaterzwemlocaties in Brugge.