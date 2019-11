120 jaar na zijn dood: nieuw boek over Guido Gezelle: “Zo braaf was hij niet” Bart Huysentruyt

27 november 2019

17u35 0 Brugge Auteur Dirk Van Tieghem heeft met ‘Gezelles Gazette’ een nieuw boek klaar over de beroemde Brugse dichter Guido Gezelle. In het boek werpt de auteur een ander beeld op van Gezelle: “Zo braaf was de taalvirtuoos niet.”

Naast priester en poëet was Guido Gezelle, die precies 120 jaar geleden stierf, ook journalist. Tussen 1864 en 1870 schreef hij meer dan driehonderd edities van ‘t Jaer 30 bijeen, een weekblad waarin hij lokale, nationale en internationale gezaghebbers op de korrel nam. “En dat deed hij niet zo braafjes, als hij in zijn gedichten was", zegt stadsgids Dirk Van Tieghem, die een boek maakte van de opmerkelijkste teksten van Gezelle. “Hij gebruikte een waaier aan journalistieke stijlen die vandaag als misplaatst zouden beschouwd worden. Als overtuigd katholiek en ultramontaan gaat hij te keer tegen liberaal bestuur, zowel stedelijk, provinciaal, nationaal als internationaal. Hij omschrijft gemeenteraadsleden als ja-knikkers, schept geen fraai beeld van de burgemeester Jules Boyaval en gebruikt spotnamen voor zijn tegenstanders.” Het boek flitst je terug in een uiterst interessante periode voor Brugge. Zo had je nog een station op 't Zand en werd de Stadsschouwburg gebouwd. Het stevige boek ligt in alle bekende Brugse boekhandels.