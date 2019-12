12- en 13-jarigen aanstokers van nieuwe relletjes aan station van Brugge: politie houdt oogje in het zeil Mathias Mariën

07u16 8 Brugge Aan het station van Brugge zijn de voorbije weken opnieuw enkele problemen geweest met jongeren die voor overlast zorgen. De politie houdt er een extra oogje in het zeil.

Het gaat in de eerste plaats om vechtpartijen en bedreigingen die midden november de kop opstaken. Drie jongens van twaalf en dertien jaar oud worden als de aanstokers gezien. De politie kon hen ook al identificeren en een proces-verbaal opstellen. De komende tijd zal de politie extra aanwezig zijn in de stationsbuurt. De schermutselingen zouden het gevolg zijn van een discussie tussen jongeren van twee scholen in de buurt van het station. Het is niet de eerste keer dat er problemen opduiken in de buurt. In het verleden waren er al vechtende jeugdbendes aan het werk zoals de Zehbi’s. De omvang van de problemen was toen wel groter.