11 windturbines in de haven van Zeebrugge moeten het grootste elektrische laadeiland van België van groene energie voorzien Bart Huysentruyt

26 november 2019

16u43 0 Brugge Er komen elf windturbines in de haven van Zeebrugge op het domein van goederenbehandelaar ICO. Ze moeten samen het grootste elektrische laadeiland van het land bevoorraden van groene energie. Met een vermogen van 44 MegaWatt zal het laadpunt 30.000 gezinnen van elektriciteit voorzien.

International Car Operators (ICO) in Zeebrugge, een belangrijke draaischijf voor roll-on/roll-off goederenbehandeling voor wereldwijde bestemmingen, voert op indrukwekkende manier zijn energietransitie uit. In samenwerking met ENGIE en het Zeebrugse havenbestuur wordt de terminal de locatie voor het grootste windpark aan land in Vlaanderen met een totaal vermogen van 44 MegaWatt. ENGIE zorgde er eveneens voor het grootste ‘elektrische laadeiland’ van het land met 308 elektrische laadpunten.

Het park met 11 windturbines zal in de tweede helft van 2020 worden benut door de lokale gemeenschap, door ICO zelf en door aangemeerde schepen. De jaarlijkse productie is genoeg om ongeveer 30.000 gezinnen van elektriciteit te voorzien en om de uitstoot van 50.000 ton CO2 per jaar uit de lucht te houden.

“Het laden van elektrische wagens vormt een hele uitdaging”, zegt Marc Adriansens van ICO. “Niet alleen moet dit bij aankomst op de terminal van Zeebrugge zo snel mogelijk gebeuren, zodat de wagens verder kunnen naar hun volgende bestemming. Er moet ook rekening gehouden worden met de eisen van de constructeurs. Daarvoor voorziet ENGIE maar liefst 308 laadpunten op onze site. Dit is dé toekomst en daarin zijn wij bereid te investeren."