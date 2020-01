11 verdachten opgepakt in onderzoek naar moordpoging op ex-lid van motorbende Mathias Mariën en Hans Verbeke

21 januari 2020

14u02 10 Brugge De federale gerechtelijke politie is dinsdagochtend in alle vroegte binnengevallen op verscheidene locaties in West-Vlaanderen, onder meer in Wingene en Zwevezele. In totaal zijn 11 mensen opgepakt. Volgens het Brugse parket houden de invallen verband met een moordpoging eind 2018 op een Brugs ex-lid van motorbende No Surrender MC uit Zwevezele.

In het belang van het onderzoek kan het parket niet veel informatie kwijt. Vast staat dat de speurders onder andere binnenvielen in woningen in Wingene en Zwevezele. “In het kader van een lopend gerechtelijk onderzoek zijn daarbij meerdere huiszoekingen uitgevoerd”, bevestigt het Brugse parket. “Daarbij werden elf verdachten gearresteerd. Het gaat om een onderzoek naar onder andere een moordpoging in december 2018, gepleegd op een ex-lid van een motorbende. De elf verdachten worden verhoord en zullen in de loop van de dag voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter.”

Vergeldingsactie

Volgens onze informatie ging het destijds om een vergeldingsactie, omdat het slachtoffer de leider van de motorbende No Surrender MC zou verlinkt hebben. Hij werd ontvoerd en op drie locaties toegetakeld. De bewuste motorclub had een beruchte reputatie en is ondertussen opgedoekt. Het Brugse slachtoffer overleefde de aanval wel, maar was zwaargewond.

Aanval op clubhuis in Halle

Maandag moeten verscheidene verdachten zich ook al verantwoorden in de Brusselse correctionele rechtbank . Tien leden van No Surrender MC staan terecht voor een aanval op het clubhuis van een rivaliserende motorbende in Halle in april 2018. Drie leden van de rivaliserende MC Immortals raakten zwaargewond en een groot deel van het cafémeubilair sneuvelde. De aanvallers gingen er ook vandoor met de vesten van de Immortals-leden. Ze riskeren er tot twintig jaar cel.