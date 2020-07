11 Juli-Komitee laat bloemenhulde doorgaan, “uit respect voor ons zorgpersoneel” Bart Huysentruyt

10 juli 2020

10u01 0 Brugge De viering van de Vlaamse feestdag in Brugge, met start vandaag vrijdag om 18 uur, gaat in beperkte mate door. Dat laat het 11 Juli-Komitee weten. De bloemenhulde is een eerbetoon aan het zorgpersoneel. De tweejaarlijkse Jan Heemprijs gaat ook naar de zorgsector in Brugge.

Van een plechtige academische zitting in het stadhuis en optredens op de Burg is er dit jaar geen sprake. De bloemenhulde aan het standbeeld van Jan Breydel en Pieter De Coninck op de Markt vindt wel nog plaats en op zaterdagmorgen 11 juli brengen vrijwilligers bloemenruikers naar alle Brugse zorginstellingen.

Jan Heemprijs

Het 11 Juli-Komitee Brugge vzw ontstond in 1968 en heeft de ambitie om de Vlaamse bewustwording bij zowel de Brugse bevolking als bij de toeristen te bewerkstelligen. Tweejaarlijks reikt het 11 Juli-Komitee tijdens de academische zitting in het stadhuis de Jan Heemprijs uit. Die prijs gaat naar een persoon of organisatie die Vlaanderen op een originele manier op de kaart zet.

In 2018 ontving het duo Gert Verhulst en Hans Bourlon, de creatieve bazen achter Studio 100, deze erkenning. “Aan durf en creativiteit ontbrak het de zorgsector de voorbije maanden alvast niet. Daarom vinden we dat zij dit jaar erkenning en lof verdienen: van de poetsvrouw en kok over de verpleegkundige tot de spoedarts”, zegt Pol Van Den Driessche.

Op zaterdagmorgen 11 juli zullen de medewerkers van het 11 Juli-Komitee de personeelsleden van de meer dan 20 Brugse zorginstellingen en ziekenhuizen vereren met een grote bloemenruiker, om hen nadrukkelijk te bedanken en een mooie Vlaamse feestdag toe te wensen.

Op vrijdag 10 juli om 18 uur vindt op de Markt wel de traditionele bloemenhulde plaats aan het standbeeld van Jan Breydel en Pieter De Coninck, uiteraard met inachtneming van de maatregelen om de verspreiding van het virus te verhinderen.