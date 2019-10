11.11.11 maakt Gezelle monddood Bart Huysentruyt

23 oktober 2019

16u21 0 Brugge Het standbeeld van Guido Gezelle op het gelijknamige plein in Brugge is afgelopen nacht letterlijk monddood gemaakt.

De organisatie 11.11.11 houdt vandaag een opvallende actie in meerdere Vlaamse gemeenten. Door lokale standbeelden ‘monddood’ te maken met een knevel, vraagt ze aandacht voor Changemakers wereldwijd wiens stem echt onderdrukt wordt. Het gaat om mensen die het verschil maken en met succes werken aan een sociaal en ecologisch rechtvaardige wereld. In 80 gemeenten over heel Vlaanderen kregen meer dan 350 beelden vandaag een opvallende boodschap. In Brugge ging het onder meer om het standbeeld van Guido Gezelle.