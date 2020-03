103 vrachtwagens in beslag genomen op bedrijventerreinen in Zeebrugge en Pittem Mathias Mariën

02 maart 2020

11u33 2 Brugge Op bedrijventerreinen in Zeebrugge en Pittem zijn de voorbije dagen 103 vrachtwagens in beslag genomen. Dat gebeurde in de strijd tegen sociale dumping.

Een eerste gerechtelijke actie vond op zondag 23 februari plaats in Zeebrugge. Daar werden 14 vrachtwagens in beslag genomen, nadat was gebleken dat een Litouwse onderneming systematisch actief was vanuit Zeebrugge. Op zondag 1 maart werd nog een gerechtelijke actie georganiseerd. De controles vonden ditmaal plaats op bedrijventerreinen in zowel Zeebrugge als Pittem. Bij deze actie was er een nauwe samenwerking tussen de aspirant-hoofdinspecteurs die momenteel hun opleiding volgen aan de West-Vlaamse Politieschool, de federale gerechtelijke politie West-Vlaanderen, de inspectiedienst Toezicht Sociale Wetten Vervoer en de RSZ-inspectie.

87 chauffeurs verhoord

“Uiteindelijk werden 87 Poolse en Roemeense chauffeurs aan een verhoor onderworpen”, zegt arbeidsauditeur Filiep De Ketelaere. “Daarbij werden ook 89 buitenlandse vrachtwagens in beslag genomen, net zoals diverse documenten voor verder onderzoek.”

Bij de acties werd nagegaan of de gecontroleerde ondernemingen voortdurend actief zijn vanuit België, maar de sociaalrechtelijke verplichtingen in ons land op systematische wijze zouden omzeilen. Dergelijke constructies creëren oneerlijke concurrentie tegenover ondernemingen die zich wel aan de regels houden. Verder onderzoek zal geleid worden door het arbeidsauditoraat Gent, afdeling West-Vlaanderen.