100 jaar, maar nog elke week twee keer op restaurant: “We hebben goede genen” Bart Huysentruyt

04 november 2019

15u09 0 Brugge Agnes Vandooren heeft, in het bijzijn van haar familie, haar honderdste verjaardag gevierd.

De geboren en getogen Brugse deed dat in restaurant Weinebrugge. Ze was evenwel iets te vroeg, want haar verjaardag is eigenlijk pas morgen, dinsdag. Agnes Vandooren is geboren op 5 november 1919. Ze was tijdens haar beroepsloopbaan professioneel naaister van damesstukken. Agnes was gehuwd met Roger Koekelbergh, die in 1995 op 74-jarige leeftijd overleed in Oostenrijk. Samen kregen ze één zoon: Johan Koekelbergh, die jarenlang als journalist werkte voor onder meer deze krant. Hij is nog altijd actief in de communicatiecel van Club Brugge. Er zijn twee kleinkinderen Birger en Kevin en twee achterkleinkinderen Lauren en Alexandria. Agnes komt uit een sterke familie, want haar vier broers en twee zussen zijn allemaal meer dan 90 jaar geworden. Ze woont nog altijd thuis en woont bijeenkomsten van Okra bij. “Ik ga ook nog twee keer per week op restaurant”, vertelt ze. “Op woensdag naar de Siphon in Damme en op zaterdag naar De Pepermolen in Brugge.” Agnes woont nog altijd zelfstandig in de Jan Breydellaan, al krijgt ze wel wat hulp bij haar thuistaken. Op 22 november komt de burgemeester van Brugge nog langs met een cadeau van het stadsbestuur.