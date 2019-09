100 Brugse leerlingen ziek door salmonella-besmetting Bart Huysentruyt

09 september 2019

18u22 0 Brugge Er zou een salmonella-besmetting zijn uitgebroken binnen de muren van hotel- en toerismeschool Spermalie in Brugge.

Zo’n honderd leerlingen en een handvol leerkrachten is ziek. Een aantal onder hen is overgebracht naar het ziekenhuis. In de school zitten zo'n vierhonderd leerlingen. Hoe de salmonella-besmetting is ontstaan, is nog niet bekend. Later volgt meer informatie.