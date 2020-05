10.000 bloemen op twee rotondes Koning Albert I-laan Bart Huysentruyt

29 mei 2020

16u16 1 Brugge De stad Brugge heeft vandaag één van de twee rotondes langs de drukke Koning Albert I-laan bebloemd. Er worden twee keer 5.100 planten aangeplant.

Dat gebeurt vanaf dit jaar naar het voorbeeld van de Unesco-rotonde. “De Koning Albert I-laan is voor veel bezoekers aan Brugge een toegangsweg”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Vandaar dat we het belangrijk vinden om deze rotondes kleurrijker te maken. Het is ook voor de inwoners van Sint-Michiels een leuk extraatje.”

Momenteel heeft de stadsdienst op vraag van de bevoegde schepen een eerste rotonde op de Koning Albert I-laan beplant. Eind volgende week zal het ander rondpunt af zijn. Een mix van maar liefst 15 soorten bloemen zal er deze zomer schitteren.