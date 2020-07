“Ze vermoordde nog liever haar man dan zijn overspel te vergeten”: Linda C. vermoordde haar echtgenoot met een bijl, amputeerde zijn benen en dumpte hem langs de Damse Vaart

Brugge

Het net rond Linda C. sloot zich tijdens het Brugse assisenproces steeds meer. Maar tot de laatste snik bleef ze, na de gruwelijke moord op haar echtgenoot Jan van der Heyden (39), haar onschuld uitschreeuwen. “Zoals zij bleef ontkennen... nooit meegemaakt”, stelt een assisenwatcher. “De laatste keer dat ik haar zag, deed ze dat nog altijd”, zegt Mathieu Langerock, haar laatste raadsman. In deze nieuwe zomerreeks leest u alles over de strafste misdaadverhalen van de laatste 50 jaar.