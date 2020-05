‘Wij geven niet op in ons kot’: mensen met dementie maken affiches voor buurtwinkels en apothekers Bart Huysentruyt

05 mei 2020

08u55 0 Brugge De Academie Brugge, het Deeltijds Kunstonderwijs, welzijnsvereniging Mintus en mensen met dementie uit Brugge hebben samen gewerkt aan affiches voor apothekers en buurtwinkels. Ze moedigen Bruggelingen aan om in hun kot te blijven.

Hoewel de lockdown stilaan wat losgelaten wordt, moeten nog altijd veel mensen in hun kot blijven. Daarom zijn nu affiches opgehangen om die personen te steunen. “Onze aandacht gaat naar wie extra zorg en ondersteuning nodig heeft”, zegt schepen van Welzijn Martine Matthys (CD&V). “Mensen met dementie horen daarbij. We laten hen via dit project weten dat we hen niet aan hun lot overlaten. Dat we verbonden blijven en aan hen denken.” Het project brengt wat kleur in de straten van Brugge, die nu vooral erg leeg aanvoelen.