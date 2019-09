“We brengen een beetje zonneschijn in de ziekenhuiskamer” Ziekenomroep Zenith van AZ Sint-Lucas viert veertigste verjaardag Bart Huysentruyt

13 september 2019

09u42 0 Brugge Zenith, de ziekenomroep van het AZ Sint-Lucas in Brugge, brengt al veertig jaar muziek in de ziekenhuiskamers. Ondanks de keuze uit verschillende radiostations en streamingdiensten stemmen nog veel patiënten af op kanaal ‘4'. “We brengen een beetje zonneschijn in de ziekenhuiskamer", zegt radiostem Els Bollaert (36).

Sinds de laatste week van augustus 1979 is de ziekenhuisomroep Zenith op antenne in AZ Sint-Lucas. De omroep werd toen opgestart door de bekende radiostemJohan De Caluwé, die je kan kennen van Sporza op Radio 1. Hij was de ziekenomroep Radio Horizon in Roeselare gaan bezoeken en startte Zenith samen met Wouter Van Hecke op. In juli 1979 werd het materiaal aangekocht en achter de telefooncentrale van het ziekenhuis de studio ingericht. “Op 1 september 1979 om 14 uur gingen wij officieel van start. Er werd gekozen voor de naam Zenith. Eerst werd nog gedacht aan Horizon, maar dat vonden ze in Roeselare", zegt Filip Destecker, die 35 jaar geleden als vrijwilliger aansloot. “Al van bij de start waren de rechtstreekse uitzendingen op zaterdag een vaste waarde. Tegenwoordig zenden we 40 uur per week live uit. Daarvoor doen we beroep op twintig vrijwilligers.”

De omroep was lange tijd gevestigd in een eigen lokaal op het gelijkvloers, gelegen achter de telefooncentrale. De luisteraars konden zo rechtstreeks hun muzikale wensen aan de medewerkers in de studio doorgeven. Sinds 2008 zitten ze op de -1-verdieping. “De patiënten hebben keuze zat als het over radiostations en muziek gaat", zegt radiostem Els Bollaert, die op donderdagnamiddag een eigen programma heeft. “We weten niet precies hoeveel volk voor ons radiostation kiest. Maar we krijgen wel vaak reacties, ook van het personeel. Ik denk dat we na veertig jaar nog altijd onze meerwaarde hebben voor dit ziekenhuis. We brengen een beetje zonneschijn in de vaak ernstige ziekenhuiskamer.”

In haar programma speelt Els vooral hedendaagse popmuziek. “Ik stop er ook altijd minstens één kinderliedje in, speciaal voor de kindjes op de afdeling pediatrie, of voor onze jongste bezoekertjes. We brengen ook de speciale vieringen voor kerst en Pasen rechtstreeks op antenne naast de optredens van de gastkoren in de kapel. Op die manier kunnen de zieken vanuit hun bed toch de mis in de ziekenhuiskapel mee volgen.”

Regelmatig mag radio Zenith ook bekende Vlamingen ontvangen in de studio. Zo liepen Raymond van het Groenewoud, Frank Deboosere en Wim Oosterlinck al langs. “En voor het personeel zijn er af en toe acties en valt er wat te winnen”, zegt Els Bollaert. “Zo houden we er de vaart in. Ik doe dit vrijwillig, maar het is gewoon ook heel leuk. En we maken er mensen blij mee.”