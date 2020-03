Wafelzaak Go.fre schenk waffles-on-a-stick én kindertekeningen aan woonzorgcentrum Bart Huysentruyt

19 maart 2020

15u14 0 Brugge De wafelzaak Go.fre met onder meer een vestiging in de Breidelstraat in Brugge heeft waffles-on-a-stick én kindertekeningen geschonken aan de bewoners van woonzorgcentrum Ten Boomgaerde in Sint-Michiels. De kinderen van basisschool Sint-Lodewijks in de Gerard Davidstraat hielpen mee.

“De voorverpakte wafels waren anders verloren”, zegt zaakvoerder Bert Vanaudenaerde. “Zo’n wafel op een stokje is een traktaat. We denken aan de mensen die in woonzorgcentra zitten en geen bezoek mogen ontvangen. We brengen hen toch een streepje licht, samen met de kinderen van de basisschool. Het is een positieve en hoopvolle boodschap in deze moeilijke tijden.” Het cadeau werd afgegeven aan het onthaal van het woonzorgcentrum.